В Украине по состоянию на утро 31 октября коронавирусом заболели еще 8 752 человека, от начала пандемии уже 387 481.

В целом полностью побороть болезнь удалось 158 928 пациентам, за сутки — 3 902 больным.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 7 196 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 155 больных.

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Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали в Киеве (781), Донецкой (749) и Харьковской (622) областях.

Распространение коронавируса в регионах:

Винницкая обл. — 10 342 (+227)

Волынская обл. — 13 554 (+228)

Днепропетровская обл. — 15 071 (+416)

Донецкая обл. — 10 392 (+749)

Житомирская обл. — 14 257 (+391)

Закарпатская обл. — 14 470 (+312)

Запорожская обл. — 9 909 (+342)

Ивано-Франковская обл. — 20 392 (+411)

Кировоградская обл. — 2 514 (+116)

Киев — 37 549 (+781)

Киевская обл. — 16 464 (+345)

Львовская обл. — 29 828 (+514)

Луганская обл. — 3 635 (60)

Николаевская обл. — 7 782 (+208)

Одесская обл. — 24 623 (+507)

Полтавская обл. — 9 563 (+343)

Ровенская обл. — 19 158 (+301)

Сумская обл. — 11 750 (+242)

Тернопольская обл. — 20 669 (+258)

Харьковская обл. — 36 297 (+622)

Херсонская обл. — 3 960 (+160)

Хмельницкая обл. — 15 724 (+497)

Черновицкая обл. — 21 658 (+385)

Черкасская обл. — 9 157 (+205)

Черниговская обл. — 8 763 (+132)

Коронавирус 30 октября

Для сравнения, 30 октября коронавирусом в Украине за сутки заболели 8 312 человек, что стало очередным антирекордом. Общее количество инфицированных составляло 378 729.

От Covid-19 30 октября умерли 173 человека, выздоровели за сутки 3 394 пациента.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.