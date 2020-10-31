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Факты / Украина

8 752 случая за сутки — в Украине новый антирекорд суточного прироста Covid-19

В Украине по состоянию на утро 31 октября коронавирусом заболели еще 8 752 человека, от начала пандемии уже 387 481.

В целом полностью побороть болезнь удалось 158 928 пациентам, за сутки — 3 902 больным.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 7 196 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 155 больных.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали в Киеве (781), Донецкой (749) и Харьковской (622) областях.

Распространение коронавируса в регионах:

  • Винницкая обл. — 10 342 (+227)
  • Волынская обл. — 13 554 (+228)
  • Днепропетровская обл. — 15 071 (+416)
  • Донецкая обл. — 10 392 (+749)
  • Житомирская обл. — 14 257 (+391)
  • Закарпатская обл. — 14 470 (+312)
  • Запорожская обл. — 9 909 (+342)
  • Ивано-Франковская обл. — 20 392 (+411)
  • Кировоградская обл. — 2 514 (+116)
  • Киев — 37 549 (+781)
  • Киевская обл. — 16 464 (+345)
  • Львовская обл. — 29 828 (+514)
  • Луганская обл. — 3 635 (60)
  • Николаевская обл. — 7 782 (+208)
  • Одесская обл. — 24 623 (+507)
  • Полтавская обл. — 9 563 (+343)
  • Ровенская обл. — 19 158 (+301)
  • Сумская обл. — 11 750 (+242)
  • Тернопольская обл. — 20 669 (+258)
  • Харьковская обл. — 36 297 (+622)
  • Херсонская обл. — 3 960 (+160)
  • Хмельницкая обл. — 15 724 (+497)
  • Черновицкая обл. — 21 658 (+385)
  • Черкасская обл. — 9 157 (+205)
  • Черниговская обл. — 8 763 (+132)

Коронавирус 30 октября

Для сравнения, 30 октября коронавирусом в Украине за сутки заболели 8 312 человек, что стало очередным антирекордом. Общее количество инфицированных составляло 378 729.

От Covid-19 30 октября умерли 173 человека, выздоровели за сутки 3 394 пациента.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.

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