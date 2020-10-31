В Украине по состоянию на утро 31 октября коронавирусом заболели еще 8 752 человека, от начала пандемии уже 387 481.
В целом полностью побороть болезнь удалось 158 928 пациентам, за сутки — 3 902 больным.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 7 196 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 155 больных.
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Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали в Киеве (781), Донецкой (749) и Харьковской (622) областях.
Распространение коронавируса в регионах:
- Винницкая обл. — 10 342 (+227)
- Волынская обл. — 13 554 (+228)
- Днепропетровская обл. — 15 071 (+416)
- Донецкая обл. — 10 392 (+749)
- Житомирская обл. — 14 257 (+391)
- Закарпатская обл. — 14 470 (+312)
- Запорожская обл. — 9 909 (+342)
- Ивано-Франковская обл. — 20 392 (+411)
- Кировоградская обл. — 2 514 (+116)
- Киев — 37 549 (+781)
- Киевская обл. — 16 464 (+345)
- Львовская обл. — 29 828 (+514)
- Луганская обл. — 3 635 (60)
- Николаевская обл. — 7 782 (+208)
- Одесская обл. — 24 623 (+507)
- Полтавская обл. — 9 563 (+343)
- Ровенская обл. — 19 158 (+301)
- Сумская обл. — 11 750 (+242)
- Тернопольская обл. — 20 669 (+258)
- Харьковская обл. — 36 297 (+622)
- Херсонская обл. — 3 960 (+160)
- Хмельницкая обл. — 15 724 (+497)
- Черновицкая обл. — 21 658 (+385)
- Черкасская обл. — 9 157 (+205)
- Черниговская обл. — 8 763 (+132)
Коронавирус 30 октября
Для сравнения, 30 октября коронавирусом в Украине за сутки заболели 8 312 человек, что стало очередным антирекордом. Общее количество инфицированных составляло 378 729.
От Covid-19 30 октября умерли 173 человека, выздоровели за сутки 3 394 пациента.
Больше всего случаев обнаружили в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.