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Факты / Украина

ДТП на Крещатике: подозреваемому Назаренко избрали меру пресечения

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП на Крещатике Юрий Назаренко проведет под круглосуточным домашним арестом 60 дней — до 30 декабря.

Такую меру пресечения принял Шевченковский районный суд Киева 31 октября.

Адвокат подозреваемого Юрий Мартыненко добавил, что сторона защиты вполне довольна решением суда.

Он также сообщил, что Назаренко обещает материальную помощь всем пострадавшим, “независимо от того, признают его виновным или нет”.

Отметим, что задержанного доставили в зал суда на медицинской каталке.

Читайте: Что известно о Юрие Назаренко, который совершил ДТП на Крещатике

Жертвы и пострадавшие в ДТП на Крещатике

30 октября около 16.00 на Крещатике в Киеве произошло ДТП, вследствие которого два человека погибли и еще несколько получили травмы.

Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где были люди.

Две женщины 1941 и 1990 года рождения, которые стояли на тротуаре возле входа в подземный переход, погибли на месте.

Также в аварии пострадала семья с пятимесячным младенцем.

Источник: Укринформ

Фото: Нацполиция

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