ДТП на Крещатике: подозреваемый Назаренко рассказал о провале в памяти

Подозреваемый по делу о ДТП на Крещатике Юрий Назаренко рассказал, что ехал из больницы после осмотра, когда ему неожиданно стало плохо.

Перед тем, как сесть за руль, он чувствовал себя хорошо, уверяет мужчина, который недавно перенес инсульт.

— Я ехал от кардиоцентра, я проехал до поворота на Крещатик ㅡ это все, что я помню. Пришел в себя, когда кто-то меня бил по лицу, не помню, что там было…. Я ничего не понимал, ㅡ рассказал водитель в суде при избрании ему меры пресечения.

У Назаренко был инсульт

Врач подозреваемого рассказал в суде, что Назаренко перенес операцию из-за инсульта 19 октября, а 26 октября, после реабилитационного периода, его выписали.

30 октября он повторно приехал на осмотр, после которого совершил смертельное ДТП на Крещатике.

Медики не запрещали Назаренко управлять транспортным средством, добавил врач.

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Назаренко избрали меру пресечения

31 октября Шевченковский районный суд Киева постановил, что Назаренко проведет под круглосуточным домашним арестом 60 дней — до 30 декабря.

Как известно, он стал виновником ДТП, в результате которого погибли два человека, а также пострадала семья с пятимесячным младенцем.