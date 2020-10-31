По состоянию на 31 октября в Киеве зафиксировали 781 новый случай коронавируса.

Всего в столице 37 549 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

За время пандемии вирус унес жизни 766 человек, за сутки — 23 украинца. Всего коронавирус преодолели 12 862 жителя Киева, за сутки — 223 человека.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: