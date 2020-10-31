PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Не больше 50 км/ч: в Киеве с ноября заработает ограничение скорости

С 1 ноября в Киеве начинает действовать сезонное ограничение скорости, которое снизит лимит с 80 до 50 км/ч.

Новый скоростной режим в Киеве будет работать до 1 апреля.

Снижение допустимой скорости во время движения на столичных шоссе позволит уменьшить риски возникновения аварий на мокрой дороге.

Список дорог, на которые возвращается ограничение скорости в 50 км/ч:

  • просп. Шухевича (Ватутина) (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
  • просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Читайте: Изменения с 1 ноября: подорожание газа, новации на дорогах и курс доллара

Изменения на дорогах с ноября

В Украине с 1 ноября на дорогах начнут усиливать меры безопасности: кроме лежачих полицейских, начнут оборудовать островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.

Новыми средствами успокоения движения пути будут оборудованы во время ремонта или модернизации, а также при строительстве и реконструкции.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка