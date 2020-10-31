Не больше 50 км/ч: в Киеве с ноября заработает ограничение скорости

С 1 ноября в Киеве начинает действовать сезонное ограничение скорости, которое снизит лимит с 80 до 50 км/ч.
Новый скоростной режим в Киеве будет работать до 1 апреля.
Снижение допустимой скорости во время движения на столичных шоссе позволит уменьшить риски возникновения аварий на мокрой дороге.
Список дорог, на которые возвращается ограничение скорости в 50 км/ч:
- просп. Шухевича (Ватутина) (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
- просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
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Изменения на дорогах с ноября
В Украине с 1 ноября на дорогах начнут усиливать меры безопасности: кроме лежачих полицейских, начнут оборудовать островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.
Новыми средствами успокоения движения пути будут оборудованы во время ремонта или модернизации, а также при строительстве и реконструкции.