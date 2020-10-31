Виновнику смертельной аварии, которая произошла вечером 30 октября на улице Крещатик в Киеве, сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что стало причиной гибели нескольких человек.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

— По согласованию Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 66-летнему водителю иномарки, совершившему масштабное дорожно-транспортное происшествие в центре Киева со смертельным исходом, — сообщили в прокуратуре.

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Сейчас водитель задержан, он находится в больнице под охраной. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Смертельное ДТП на Майдане независимости в Киеве произошло 30 октября. Водитель Land Rover сначала въехал в толпу, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил минимум четыре авто, после чего остановился.

В результате аварии женщины 1941 и 1990 года рождения погибли на месте. Еще три человека (пассажиры одной из машин, в том числе пятимесячный ребенок) получили травмы и были госпитализированы.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура