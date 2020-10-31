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Факты / Украина

В Карпатах выпал снег, температура опустилась до -4°С

В последний день октября Карпаты засыпало мелким снегом, а температура воздуха опустилась ниже нуля.

Сейчас на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость составляет до 60 метров, ветер восточный 4-5 м/с.

Температура воздуха опустилась ниже нуля и составляет -4°С.

Накануне, 30 октября, Черногорский горный поисково-спасательный пост также сообщал о мелком снеге. Однако температура воздуха составляла 0°С.

Читайте: Дожди, снег в Карпатах и ​​похолодание: погода в Украине на 31 октября (КАРТА)

Снег в украинских горах выпадает уже не первый раз за эту осень. Так, 19 октября популярный украинский горнолыжный курорт Драгобрат также засыпало снегом. Тогда за ночь выпало от 5 до 7 см осадков.

Первый снег в Карпатх выпал еще в сентябре. А 14 октября в Укргидрометцентре сообщили, что на высокогорье выпало до 5 см осадков.

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