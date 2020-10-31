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Факты / Украина

В смертельной аварии на Майдане пострадала семья с младенцем

В результате смертельной аварии на Крещатике в Киеве, которая произошла вечером 30 октября, пострадала семья с пятимесячным младенцем.

Пассажиры автомобиля получили травмы, когда неуправляемый Land Rover выехал на проезжую часть и врезался в другие машины.

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что всех пострадавших госпитализировали, по последней информации их состояние удовлетворительное.

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В то же время две женщины 1941 и 1990 года рождения, которые стояли на тротуаре возле входа в подземный переход, погибли на месте.

Вечером 30 октября в Киеве на улице Крещатик произошла авария. 66-летний водитель Land Rover сначала въехал в толпу, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил несколько авто.

Мужчине уже сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что стало причиной гибели нескольких человек. Его задержали, он находится в больнице под охраной.

Фото: Нацполиция

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