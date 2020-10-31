Министерство иностранных дел Украины инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления конституционного кризиса. Такое решение приняли по поручению президента Владимира Зеленского.
Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
— МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного суда и восстановления добросовесности конституционного судопроизводства в Украине, — заявил он.
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В то же время о какой именно взаимодействии с международными партнерами говорится, глава министерства не объяснил.
Для урегулирования ситуации, сложившейся после решения КСУ относительно электронного декларирования, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ.
Своим решением КСУ забрал у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции доступ к электронным деклараций.