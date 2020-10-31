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Факты / Украина / Политика

Украина инициирует взаимодействие с международными партнерами из-за решения КСУ

Министерство иностранных дел Украины инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления конституционного кризиса. Такое решение приняли по поручению президента Владимира Зеленского.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

— МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного суда и восстановления добросовесности конституционного судопроизводства в Украине, — заявил он.

Читайте: Законопроект Зеленского по КСУ соответствует ценностям Конституции — Вениславский

В то же время о какой именно взаимодействии с международными партнерами говорится, глава министерства не объяснил.

Для урегулирования ситуации, сложившейся после решения КСУ относительно электронного декларирования, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ.

Своим решением КСУ забрал у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции доступ к электронным деклараций.

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