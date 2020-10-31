Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)
Местные выборы в Украине официально завершились. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. После закрытия участков начинается подсчет голосов.
В Центризбиркоме Украины считают, что подсчет голосов избирателей на местных выборах 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий.
Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.
Однако возможен второй тур — если в городах, где проживает более 75 тыс. избирателей, ни один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов.
Факты ICTV следят, как проходит подсчет голосов в режиме онлайн.
По информации ЦИК, во всех регионах Украины районные территориальные избирательные комиссии приняли 682 протокола, что составляет более 45,4% от общего количества протоколов, которые должны быть получены.
В то же время областные ТИК приняли 503 протокола (более 36,8%).
На всех избирательных участках завершился процесс подсчета голосов избирателей и составления соответствующих протоколов УИК.
Почти все участковые избирательные комиссии передали эти протоколы вместе с другой избирательной документацией в сельские, поселковые и городские ТИК.
Этот процесс продолжается только в двух регионах, в менее чем 0,2% участковых избирательных комиссий от общего количества образованных: в Винницкой области — 30 УИК, а также в Одесской области — 27 УИК (только по подсчету голосов избирателей по выборам депутатов районного и областного совета).
В ЦИК сообщили, что уже установлены результаты по выборам депутатов 64 местных советов (8 — городских, 15 — поселковых, 41 — сельского) в 23 регионах.
Кроме того, признаны избранными 84 председателя (20 — городских, 17 — поселковых, 47 — сельских советов) также в 23 областях.
Местная ТИК объявила результаты выборов в Тернополе. В горсовет проходят шесть партий.
А действующий мэр города побеждает с разгромным результатом в первом туре:
- Сергей Надал — 74,59%;
- Иван Сороколит — 5,9%;
- Леонид Бицюра — 4,9%.
Кандидаты от партии Слуга народа Андрей Шевченко и Николай Недилько подали иск в Васильковский межрайонный суд против признания результатов некоторых участковых избирательных комиссий и Васильковской городской ТИК. Активисты под судом требуют не допустить отмены результатов выборов.
Об этом сообщила кандидат на должность председателя Васильковской ОТО Наталья Баласинович в комментариях журналистам.
Она уверена, что партия власти, проиграв выборы в Василькове, пытается заставить судей незаконно отменить результаты выборов.
Глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская отметила, что дата оглашения результатов является гибкой, поскольку территориальные избирательные комиссии имеют 12 дней на их установление и подписание финальных протоколов.
— Максимум на один день территориальная комиссия может продлить этот срок. Поэтому это произойдет до 7 ноября, — сказала она.
Глава ОПОРЫ подчеркнула, что второй тур выборов в общинах от 75 тысяч избирателей пройдет в зависимости от того, когда ТИК установит результаты первого тура голосования.
В Ивано-Франковской городской территориальной избирательной комиссии уже обработали около 70 протоколов из 125. Некоторые отправили на уточнение. Голоса из двух участков пересчитают.
В Херсонской области на некоторых участках пересчитывают голоса из-за жалоб кандидатов и несоответствующее требованиям законодательства оформление протоколов.
В протоколах, которые предоставила ТИК, есть исправления, а некоторые указанные числа невозможно различить.
Кандидат на должность городского головы Никополя от Слуги Народа Руслан Олейник выходит во второй тур выборов. В первом его поддержали 18,47% избирателей.
Кандидат от партии Слуга Народу на должность мэра Ужгорода Виктор Щадей проходит во второй тур с 19,1% голосов.
Больше всего голосов — 30,1% — на выборах в Харьковский облсовет набирает Блок Кернеса — Успешный Харьков.
Дальше ее идут Оппозиционная платформа — За жизнь — 24,1%, Блок Светличной Вместе! — 16,5%, Слуга народа — 15,0% .