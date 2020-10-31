09:27 -

По информации ЦИК, во всех регионах Украины районные территориальные избирательные комиссии приняли 682 протокола, что составляет более 45,4% от общего количества протоколов, которые должны быть получены.

В то же время областные ТИК приняли 503 протокола (более 36,8%).