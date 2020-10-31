Законопроект Зеленского по КСУ соответствует ценностям Конституции — Вениславский

Внесенный на рассмотрение Верховной Рады президентский законопроект, в котором предлагается уволить всех судей Конституционного суда, полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией.

Об этом сообщил представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

— В экстраординарных условиях, в которых оказалась государство в результате принятия КСУ решения №13-р, решение президента Украины предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами является абсолютно обоснованным и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины.

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Федор Вениславский добавил, что выполнение решения Конституционного Суда от 27 октября приведет к тому, что любые последующие изменения в антикоррупционное законодательство будут признаны нынешним составом суда неконституционными.

По его мнению, если парламент примет президентский закон, то восстановит общественное доверие к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного Суда.

Законопроект Зеленского по КСУ

30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда и начать процесс отбора новых судей.

Это произошло после того, как 27 октября Конституционный Суд отменил часть норм антикоррупционного законодательства, в частности статью об ответственности за недостоверное декларирование имущества.