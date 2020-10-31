В Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей Конституционного суда Украины будет вопиющим нарушением основного закона страны.

Также Совет призывает рассмотреть другие варианты для разрешения текущей ситуации.

Соответствующее письмо генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич и президент Венецианской комиссии Джианна Букиккио отправили на имя Дмитрия Разумкова.

— Прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа разделения властей. Нарушение Конституции не может привести к культуре конституционализма и уважения к верховенству права, преследующих целью борьбу с коррупцией. Мы понимаем, что перед вами стоит очень серьезная задача, и не недооцениваем необходимость своевременных, твердых и решительных действий. Тем не менее, мы настоятельно призываем вас учитывать неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для вашей страны возможного поспешного решения уволить конституционных судей, — говорится в письме.

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Своим письмом Совет Европы побуждает Разумкова изучить возможные альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией, в соответствии с международными стандартами, оставалась приоритетом для страны.

Противоположное мнение ранее высказал представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

По его словам, внесенный на рассмотрение Верховной Рады президентский законопроект, в котором предлагается уволить всех судей Конституционного суда, полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией.