Карантин в Украине и мире продолжается. По состоянию на 1 ноября 2020 на планете обнаружено 46,3 млн случаев коронавируса.

Вылечиться удалось 33,4 млн человек. В общем пандемия забрала жизни более 1,2 млн больных. Лидеры по количеству заражений Covid-19 — США, Индия и Бразилия.

0 случаев в Австралии

1 ноября в Австралии не диагностировали ни одного случая коронавируса. Последний раз такие показатели фиксировали более пяти месяцев назад. Вскоре в стране ослабят карантинные мероприятия.

Тестирование в Словакии

В Словакии за один день 50% жителей страны протестовали на коронавирус, чтобы остановить вторую волну эпидемии.

Министр обороны Словакии Ярослав Наг отметил, что из 2,58 млн словаков, которые прошли тестирование, 25 850 (около 1%) получили положительные результаты и теперь должны отправиться на самоизоляцию.

Локдаун в Британии

С 5 ноября до 2 декабря в Великобритании объявлен общенациональный карантин. На этот период в стране закроются пабы, рестораны и второстепенные предприятия, включая парикмахерские и тренажерные залы. Школы, университеты и детские площадки останутся открытыми.

Гражданам не рекомендуют покидать свои дома.

Коронавирус в Украине

За время пандемии в Украине обнаружили 395 440 больных коронавирусом, за последние сутки болезнь диагностировали еще у 7 959 украинцев.

В общем зафиксировано 7 306 смертей в результате осложнений от Covid-19, за последние сутки умерло 110 человек. В то же время 161 441 граждан Украины вылечились, за последние сутки выздоровели 2 513 пациентов.

За неделю больницы пополнились более 3,5 тыс. пациентов. Общее количество госпитализированных — 26 593 человека. По словам Минздрава, если динамика будет расти, медики просто не смогут предоставить всем помощь.

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Рекомендации Минздрава

Во время брифинга 1 ноября министр здравоохранения Украины посоветовал компаниям перевести сотрудников на дистанционный тип работы.

Кроме того, Министерство рекомендует менять графики работы, чтобы люди не пересекались в общественном транспорте в час пик.