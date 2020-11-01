По состоянию на 1 ноября 2020 года в Украине подтвердили 395 440 случаев коронавируса, за сутки — 7 959 новых.
За время пандемии вирус унес жизни 7 306 украинцев, за день- 110 человек.
Выздороветь удалось 161 441 гражданину страны, за вчера — 2 513 людям.
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Всего в стране провели более 3,2 млн тестов методом ПЦР.
Самая сложная ситуация в Харьковской, Одесской и Черновицкой областях.
Коронавирус в регионах
- Винницкая область — 10 575 (+233);
- Волынская область — 13 784 (230);
- Днепропетровская область — 15 266 (+195);
- Донецкая область — 10 937 (+545);
- Житомирская область — 14 965 (+708);
- Закарпатская область — 14 695 (+225);
- Запорожская область — 10 112 (+203);
- Ивано-Франковская область — 20 793 (+401);
- Киевская область — 16 816 (+352);
- Львовская область — 30 236 (+408);
- Луганская область — 3 714 (+78);
- Николаевская область — 8 144 (+362);
- Одесская область — 24 994 (+371);
- Полтавская область — 9739 (+176);
- Ровенская область — 19 373 (+215);
- Сумская область — 11 924 (+174);
- Тернопольская область — 20 808 (+139);
- Харьковская область — 37 180 (+883);
- Херсонская область — 4 153 (+193);
- Хмельницкая область — 16 148 (+424);
- Черновицкая область — 22 067 (+409);
- Черкасская область — 9 305 (+148);
- Черниговская область — 8 865 (+102).
Коронавирус в Украине
По статистике коронавируса в Украине по состоянию на 31 октября, болезнь подтвердили у 387 481 украинца.
За сутки — 8 752 новых случая.
Вирус унес жизни 7 196 человек, выздоровели 158 928 пациентов.