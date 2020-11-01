По состоянию на 1 ноября 2020 года в Украине подтвердили 395 440 случаев коронавируса, за сутки — 7 959 новых.

За время пандемии вирус унес жизни 7 306 украинцев, за день- 110 человек.

Выздороветь удалось 161 441 гражданину страны, за вчера — 2 513 людям.

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Всего в стране провели более 3,2 млн тестов методом ПЦР.

Самая сложная ситуация в Харьковской, Одесской и Черновицкой областях.

Коронавирус в регионах

Винницкая область — 10 575 (+233);

Волынская область — 13 784 (230);

Днепропетровская область — 15 266 (+195);

Донецкая область — 10 937 (+545);

Житомирская область — 14 965 (+708);

Закарпатская область — 14 695 (+225);

Запорожская область — 10 112 (+203);

Ивано-Франковская область — 20 793 (+401);

Киевская область — 16 816 (+352);

Львовская область — 30 236 (+408);

Луганская область — 3 714 (+78);

Николаевская область — 8 144 (+362);

Одесская область — 24 994 (+371);

Полтавская область — 9739 (+176);

Ровенская область — 19 373 (+215);

Сумская область — 11 924 (+174);

Тернопольская область — 20 808 (+139);

Харьковская область — 37 180 (+883);

Херсонская область — 4 153 (+193);

Хмельницкая область — 16 148 (+424);

Черновицкая область — 22 067 (+409);

Черкасская область — 9 305 (+148);

Черниговская область — 8 865 (+102).

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине по состоянию на 31 октября, болезнь подтвердили у 387 481 украинца.

За сутки — 8 752 новых случая.

Вирус унес жизни 7 196 человек, выздоровели 158 928 пациентов.