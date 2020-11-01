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Факты / Украина / Политика

Черти из политического ада открывают свои истинные лица — Зеленский о КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Конституционный суд решил противопоставить себя государству и обществу.

— Это уже вовсе не о, честной политической конкуренции. И вовсе не о Конституции, верховенстве права, законности. И точно не о справедливом будущем.

Скорее, это о традиционной нашей грязной политике, когда своим все, а обществу — бедность. Это о заговоре старых элит, которые вообще не хотят нормального государства здесь. Это о том, как нельзя делать в современном мире, — отметил президент.

Он добавил, что сейчас на одной чаше весов — уничтожение всего того, ради чего сражались на всех Майданах, а на другой — полноценная свобода.

— Судьи долго сидели в засаде. Пока НАБУ уже от нашей власти не получило право на полноценную поисковую работу. Пока не заработал Высший антикоррупционный благодаря смене власти в 2019 году. И вот здесь им всем стало страшно. Очень.

И вдруг суд в ускоренном формате начинает рассматривать и отменять фундаментальные законы.

Владимир Зеленский назвал демаршем решение Конституционного суда.

— Это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и страны. Как там говорят — на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете.

Читайте: Ситуация с КСУ: что не так с законопроектом Зеленского и какие правовые пути решения

Законопроект Зеленского

Утром 30 октября начались протесты под зданием Конституционного суда Украины. Активисты и все неравнодушные выступают против решения суда, который 27 октября отменил часть норм антикоррупционного законодательства.

Наибольший резонанс вызвала статья об ответственности за недостоверное декларирование имущества.

Своим решением КСУ забрал у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции доступ к электронным деклараций.

Чтобы урегулировать эту ситуацию, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ.

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