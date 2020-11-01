Футбольный матч Шахтер — Боруссия М пройдет без зрителей

Футбольный матч Лиги чемпионов Шахтер — Боруссия Менхенгладбах пройдет без зрителей.

Министерство здравоохранения приняло решение о запрете проводить игру с посетителями. Причина — негативная динамика распространения коронавирусной болезни в стране.

Поединок против немецких соперников в рамках третьего тура группового этапа запланировано на 3 ноября. Игра начнется в 19.55. Локация — НСК Олимпийский.

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— Билеты больше не продаются. Средства за приобретенные билеты вернутся на банковские карты. На это нужно ждать 3-14 дней, — сообщили на сайте горняков.

Футбольный матч Шахтер — Интер

27 октября прошла встреча донецкого Шахтера и миланского Интера в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоялся в столице Украины на стадионе НСК Олимпийский.

Игра закончилась ничьей (0:0), хотя гости имели явное преимущество над горняками. Читайте подробнее о футбольном матче Шахтер — Интер на Фактах ICTV.

Фото: ФК Шахтар