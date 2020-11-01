В Украине за неделю количество госпитализированных пациентов с Covid-19 возросло почти на 3,5 тыс., в связи с этим в Минздраве предупреждают об угрозе применения алгоритма сортировки и выбора пациентов.

Об этом во время брифинга 1 ноября сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

— Общее количество госпитализированных пациентов в Украине составляет 26 593 человека. Еще 25 октября в больницах находилось 23 266 людей, — уточнил Максим Степанов.

Читайте: 7 959 случаев Covid-19 — в Украине уменьшилось количество больных

По словам Степанова, предел украинской медицинской системы — 52 тыс. коек. Если количество пациентов будет больше, специалисты просто не смогут оказать помощь всем.

— С такой динамикой это количество коек очень быстро заполнится, а потом нам придется применять алгоритмы по сортировке и выбору пациентов, каких мы будем брать на лечение, а каких — нет. Это возможности нашей медицинской системы. Они есть в каждой стране, — добавил Максим Степанов.

Советы по внедрению удаленки

Во время брифинга 1 ноября Максим Степанов напомнил работодателям о необходимости перевести по возможности максимальное количество работников на удаленку.

Такой формат работы поможет уменьшить контакты между людьми.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.