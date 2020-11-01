Малюська объяснил, почему на оккупированных территориях фальсифицируют смерти

На оккупированных территориях Украины фиксируют значительное количество фальсификаций о смерти и рождении. В Минюсте признают, что многие данные являются ложными, но убрать их мешает бюрократизм.

Министр юстиции Украины Денис Малюська подчеркнул, что украинская сторона не может проверить реальные масштабы таких махинаций. Данные о рождении и смерти подделывают для того, чтобы получать пособие или, например, неправомерно переоформлять недвижимость.

— У нас сейчас даже есть бюрократическая проблема. Мы понимаем, какие данные являются ложными. Но для того, чтобы их убрать из реестра, нужно решение суда. Для решения суда нужно подать иски. Для подачи исков необходимо оплатить пошлину. Причем речь идет о нескольких миллионах. А у нас таких денег в бюджете сейчас пока не нет, ㅡ сказал Малюська.

Министр выразил надежду, что со временем такой бюрократический аспект исправится и признал, что в Украине уже есть проблемы с надлежащей регистрацией жителей оккупированных регионов.

Паспорта РФ

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дает возможность жителям Донбасса получения гражданства России в упрощенном порядке.

Действие указа распространяется на лиц, которые были зарегистрированы на любой части Донецкой и Луганской области по состоянию на апрель 2014 года.