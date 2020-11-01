Охранял бюллетени: в Мукачево полицейский выстрелил в себя

В Мукачево 29-летний правоохранитель, охранявший бюллетени в территориальной избирательной комиссии, выстрелил в себя. Огнестрельное ранение оказалось не смертельным, поэтому мужчина выжил.
Инцидент произошел утром 1 ноября во время дежурства на ТИК. Раненого сотрудника полиции госпитализировали, где его прооперировали.
— По данному факту в полиции начали служебную проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия, — добавили в полиции.
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Конфликт между Венгрией и Украиной
26 октября Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Венгрии, поскольку в день местных выборов, 25 октября, официальные представители страны агитировали за политическую политсилу венгерского происхождения.
Из-за агитации в Закарпатской области во время местных выборов Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам.
Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто назвал такой запрет “жалким”.