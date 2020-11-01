PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Охранял бюллетени: в Мукачево полицейский выстрелил в себя

В Мукачево 29-летний правоохранитель, охранявший бюллетени в территориальной избирательной комиссии, выстрелил в себя. Огнестрельное ранение оказалось не смертельным, поэтому мужчина выжил.

Инцидент произошел утром 1 ноября во время дежурства на ТИК. Раненого сотрудника полиции госпитализировали, где его прооперировали.

— По данному факту в полиции начали служебную проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия, — добавили в полиции.

Читайте: Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Конфликт между Венгрией и Украиной

26 октября Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Венгрии, поскольку в день местных выборов, 25 октября, официальные представители страны агитировали за политическую политсилу венгерского происхождения.

Из-за агитации в Закарпатской области во время местных выборов Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам.

Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто назвал такой запрет “жалким”.

Источник: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка