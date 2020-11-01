Украину атаковали! Зеленский написал колонку для Financial Times

Владимир Зеленский обвинил в решении Конституционного суда об отмене ряда антикоррупционных норм российскую агентуру и украинских олигархов, которые опираются интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Об этом президент написал в колонке для издания Financial Times.

— Украину атаковали. Не только на ее границах, но также в сердце ее демократических институтов, — написал президент, уверяя международных партнеров Украины в восстановлении антикоррупционных норм, отменили судьи.

По словам Зеленского, решение Конституционного суда является частью усилий, направленных на подрыв верховенства права, борьбы с коррупцией, а также приостановление евроатлантической интеграции.

— Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция российских агентов и некоторых хорошо известных олигархов, которые видят угрозу в деятельности антикоррупционных органов. Они противостоят интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничеству Украины с МВФ и обществу, основанному на правилах, которое обогатит 99%, а не только 1%, — пишет президент.

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Зеленский отметил, что не позволит темным силам осуществить контрреволюцию, ссылаясь на свои последние распоряжения — в частности об аннулировании постановления Конституционного суда и переизбрание его состава.

— В это сложное время я призываю украинские прореформистские политические силы и гражданское общество объединиться и будет сотрудничать в этой борьбе за душу и будущее нашей нации, — заключает президент.

Законопроект Зеленского

Утром 30 октября начались протесты под зданием Конституционного суда Украины. Активисты и все неравнодушные выступают против решения суда, который 27 октября отменил часть норм антикоррупционного законодательства.

Наибольший резонанс вызвала статья об ответственности за недостоверное декларирование имущества.

Своим решением КСУ забрал у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции доступ к электронным деклараций.

Чтобы урегулировать эту ситуацию, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ.

Источник: Financial Times