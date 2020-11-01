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Факты / Украина / Политика

УЗ прекращает продажу билетов на станциях, попавших в красную зону карантина

Укрзализныця сообщила о прекращении со 2 ноября продажи билетов по ряду железнодорожных станций, которые согласно последнему решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций оказались в красной зоне.

Изменения произойдут на таких станциях: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка.

Станция Ужгород:

  • № 17/18 Харьков — Ужгород;
  • № 81/82 Киев — Ужгород;
  • № 107/108 Одесса — Ужгород;
  • № 29/30 Киев — Ужгород;
  • № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
  • № 3/4 Запорожье — Ужгород;
  • № 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).

Станция Пологи:

  • № 10/9 Мариуполь — Киев;
  • № 84/83 Мариуполь — Киев;
  • № 116/115 Киев — Бердянск.

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Станция Сарата, Кулевча:

  • № 145/146 Киев — Измаил.

Станция Славута-1:

  • № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;
  • № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
  • № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель — Киев.

Станция Шепетовка:

  • № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель — Киев;
  • № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;
  • № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
  • № 91/92 Львов — Киев;
  • № 217/218 Киев — Рахов.

Карантинное зонирование

В Украине обновили зоны карантина. Новое зонирование начнет действовать со 2 ноября и будет действительным 14 дней.

Решение приняли на заседании Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по установлению уровней эпидемической опасности распространения коронавируса 30 октября.

Согласно новой информации, Киев остается в оранжевой зоне.

Источник: Укрзализныця

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