УЗ прекращает продажу билетов на станциях, попавших в красную зону карантина

Укрзализныця сообщила о прекращении со 2 ноября продажи билетов по ряду железнодорожных станций, которые согласно последнему решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций оказались в красной зоне.

Изменения произойдут на таких станциях: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка.

Станция Ужгород:

№ 17/18 Харьков — Ужгород;

№ 81/82 Киев — Ужгород;

№ 107/108 Одесса — Ужгород;

№ 29/30 Киев — Ужгород;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанск;

№ 3/4 Запорожье — Ужгород;

№ 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).

Станция Пологи:

№ 10/9 Мариуполь — Киев;

№ 84/83 Мариуполь — Киев;

№ 116/115 Киев — Бердянск.

Читайте: Укрзализныця снижает тарифы на билеты 1-го класса поездов Интерсити+

Станция Сарата, Кулевча:

№ 145/146 Киев — Измаил.

Станция Славута-1:

№ 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанск;

№ 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель — Киев.

Станция Шепетовка:

№ 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель — Киев;

№ 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанск;

№ 91/92 Львов — Киев;

№ 217/218 Киев — Рахов.

Карантинное зонирование

В Украине обновили зоны карантина. Новое зонирование начнет действовать со 2 ноября и будет действительным 14 дней.

Решение приняли на заседании Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по установлению уровней эпидемической опасности распространения коронавируса 30 октября.

Согласно новой информации, Киев остается в оранжевой зоне.