УЗ прекращает продажу билетов на станциях, попавших в красную зону карантина

Укрзализныця сообщила о прекращении со 2 ноября продажи билетов по ряду железнодорожных станций, которые согласно последнему решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций оказались в красной зоне.
Изменения произойдут на таких станциях: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка.
Станция Ужгород:
- № 17/18 Харьков — Ужгород;
- № 81/82 Киев — Ужгород;
- № 107/108 Одесса — Ужгород;
- № 29/30 Киев — Ужгород;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
- № 3/4 Запорожье — Ужгород;
- № 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).
Станция Пологи:
- № 10/9 Мариуполь — Киев;
- № 84/83 Мариуполь — Киев;
- № 116/115 Киев — Бердянск.
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Станция Сарата, Кулевча:
- № 145/146 Киев — Измаил.
Станция Славута-1:
- № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
- № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель — Киев.
Станция Шепетовка:
- № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель — Киев;
- № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
- № 91/92 Львов — Киев;
- № 217/218 Киев — Рахов.
Карантинное зонирование
В Украине обновили зоны карантина. Новое зонирование начнет действовать со 2 ноября и будет действительным 14 дней.
Решение приняли на заседании Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по установлению уровней эпидемической опасности распространения коронавируса 30 октября.
Согласно новой информации, Киев остается в оранжевой зоне.