Минздрав готовит постановление по развертыванию госпиталя во Дворце спорта в Киеве

Министерство здравоохранения готовит постановление относительно развертывания мобильного госпиталя во Дворце спорта в Киеве.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Уже есть предварительные сметы, которые дорабатывают. Мы собрали потребности по оборудованию, дали задание ГП Медицинские закупки, чтобы там проанализировали цены, запускаем постановление, которым выделим на это средства, и начинаем разворачивать госпиталь во Дворце спорта, — сказал Ляшко.

Кроме того, он отметил, что готовится переформатирование некоторых многопрофильных больниц полностью под оказания помощи больным с коронавируса, а все остальные больные с соматическими болезнями будут направляться в институты Академии медицинских наук.

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По словам Ляшко, госпитали, которые должны быть развернуты в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию, санитарно-технические условия. То есть это большие площади, на которых дополнительно размещаться кровати так, чтобы была большая блочная система. А также будет возможность подвести кислород к койко-мест, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала.

Также он отметил, что проблема заключается не столько в обеспечении оборудованием, сколько в обеспечении медицинскими кадрами.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 2 ноября в Украине обнаружили 6 754 новых случаев коронавируса.

За время пандемии умерли 7 375 украинцев, а за день — 69 пациентов. В то же время 163 768 человек выздоровели, в частности 2 327 — за последние сутки.

Больше всего новых случаев в Харьковской области — 817, в Киеве — 507, а также во Львовской — 464 и Черновицкой — 418.