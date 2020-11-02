Глава Ивано-Франковской ОГА заболел коронавирусом

Глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив заболел коронавирусом.

— Дошла очередь и до меня — получил положительный результат ПЦР-теста. Очередной раз призываю всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила. Будьте здоровы! — говорится в сообщении.

Отмечается, что Виталий Федорив лечится дома под контролем семейного врача, состояние его удовлетворительное.

Читайте: Нет мест: в Ивано-Франковске Covid-больницы заполнены на 100%

Только за минувшие сутки, 1 ноября, в Ивано-Франковской области 376 человек заболели Covid-19.

Всего в области зарегистрировано 21 169 случаев коронавируса.

Карантинное зонирования в Украине

С понедельника, 2 ноября, в Украине обновили карантинное зонирование, которое будет действительным следующие 14 дней.

До красной зоны попали город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области.

В оранжевой зоне оказались города Болехов, Бурштын, Калуш, Коломыя и Яремче, а также большинство районов Ивано-Франковской области.