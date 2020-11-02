Больницы Ужгорода на 100% заполнены больными Covid-19

В больницах Ужгорода заполнены все койки для больных коронавирусом. Местных жителей приходится госпитализировать в медицинские учреждения других районов.

В такой ситуации обвиняют городские власти города. Накануне Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приказала городу увеличить количество мест до 30%, а затем до 50%.

Кроме того, по распоряжению министра здравоохранения Максима Степанова, в одном из медицинских учреждений Ужгорода должны были создали госпиталь для больных коронавирусом.

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— Городская власть проигнорировала все эти решения, поэтому город вошел в красную зоне карантина, — сообщают в Закарпатской областной государственной администрации.

Заполненность коек для больных коронавирусом

По состоянию на 1 ноября количество госпитализированных больных в больницы возросло на 3,5 тыс. Максимальное количество койкомест, которое могут предоставить медицинские учреждения — 52 тыс.

Если количество больных и в дальнейшем будет расти, медики по алгоритму будут выбирать пациентов, которым смогут оказать помощь.