Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что местные власти пытаются сдержать ситуации относительно коронавируса и не допустить внедрения строгого карантина в городе.

По его словам, сейчас ситуация сложная. Ежедневно количество госпитализированных растет.

— Все больше людей нуждаются в госпитализации. И такая ситуация сегодня во многих странах Европы. Локдаун уже ввели Польша, Франция, Германия. В Испании в ряде регионов — тоже строгий карантин. Готовится к локдауну и Великобритания. Киев сегодня всеми силами пытается удержать ситуацию, чтобы не прибегать к жесткому карантину, — подчеркнул мэр столицы.

Кроме того, он отметил, что городская власть будет вынуждена выполнять решение правительства, если Кабмин введет строгий карантин.

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По словам Кличко, локдаун в Киеве будет крайней мерой по сдерживанию распространения коронавируса. Ведь из-за таких мер бюджет столицы до конца года недополучит около 5 млрд грн.

Также он подчеркнул, чтобы граждане пользовались общественным транспортом только при крайней необходимости и по возможности работали из дому.

— Пользуйтесь общественным транспортом только в случае реальной необходимости — когда едете на работу, учебу или по делам. Не идите в места большого скопления людей. Придерживайтесь социальной дистанции и носите маски, — отметил Виталий Кличко.

Коронавирус в Киеве

За последние сутки в Киеве зафиксировали 507 новых случаев коронавируса. За время пандемии вирус унес жизни 787 человек, за последние сутки — 9 украинцев. Всего коронавирус преодолели 12 924 жителей Киева, за сутки — 12 человек.

Больше всего случаев выявлено в Деснянском районе — 6 176, Дарницком — 5 415, Днепровском — 5 073 и Оболонском — 4 300.