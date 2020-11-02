Минцифры запускает национальный тест по цифровой грамотности

Министерство цифровой трансформации Украины запускает национальный тест Цифрограм, который поможет проверить цифровую грамотность населения. Пройти тестирование можно на сайте платформы Дія, разработанной Минцифры.
Вопросы будут разделены на несколько блоков:
- компьютерная грамотность;
- создание контента;
- цифровая безопасность;
- информационная и медиаграмотность, работа с данными;
- основы цифровых коммуникаций;
- решение технических проблем.
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Участники тестирования получат сертификаты с результатами. Прохождение теста займет 30-40 мин. Результаты проверки помогут определить уровень знаний среди населения и укажут на проблемные вопросы.
По словам заместителя министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерии Ионан, Цифрограм укажет на готовность населения к диджитализации и “государству в смартфоне”.
Запуск электронного больничного в Украине
В течение одного-двух месяцев в Украине запустят электронный больничный. Об этом в октябре сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, это упростит оформление больничного и процесс получения средств.