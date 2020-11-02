2 ноября заработал всеукраинский круглосуточный контакт-центр Минздрава по противодействию распространению коронавируса.

Об этом сообщил на брифинге министра здравоохранения Максим Степанов.

— Каждый украинец, у которого возникают вопросы по Covid-19, может позвонить независимо от того, где он находится, — подчеркнул министр.

Звонки бесплатные – 0 800 60 20 19.

По его словам, в кол-центре работает 150 операторов, которые будут отвечать на все вопросы.

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Степанов также уточнил алгоритм действий: если оператору необходимо уточнить информацию, которую он не может предоставить мгновенно, человеку, у которого возникли определенные вопросы или проблемы, позже позвонят.

Коронавирус в Украине 2 ноября

За последние сутки 6 754 украинца заболели Covid-19. Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на 2 ноября составляет 402 194.

Умерли из них 7 375 украинцев (69 – за день), а выздоровели 163 768 пациентов (2 327 — за последние сутки).