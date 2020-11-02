После протестов КСУ заказал решетки на двери и окна почти на 50 тыс. грн

Конституционный Суд Украины после протестов 30 октября заказал новые решетки на двери и окна.

На закупку защитных решеток было потрачено 48,7 тыс. гривен.

Данные были обнародованы сразу после завершения акции протеста под стенами Конституционного суда.

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Отмечается, что проведение закупки происходило без использования электронной системы, поскольку стоимость сделки составила меньше 50 тыс. гривен.

Протесты под КСУ

Утром 30 октября началась акция протеста под стенами КСУ, участники которой пришли выразить несогласие с последними решениями судей.

В частности, речь идет об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование и закрытие доступа к электронным декларациям чиновников и политиков.

Митингующие выкрикивали лозунги и бросали на территорию суда дымовые шашки, шины и презервативы.

Источник: Prozzoro