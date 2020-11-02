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Факты / Украина

Полицейские провели обыск в киевском стриптиз-клубе

В Голосеевском районе Киева полицейские провели обыск в развлекательном заведении и зафиксировали работу в ночное время.

Заведение на улице Большая Васильковская работало и принимало клиентов в 22.30, нарушая запрет на их деятельность после 22 часов.

Во время обыска полиция изъяла документы, чеки и записи с камер, подтверждающие работу ночью.

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Более того, на должностное лицо этого заведения ранее уже составляли админпротокол.

По факту нарушения возбуждено дело по статье о нарушении правил карантина людей.

Заведениям общественного питания в Киеве разрешено работать после 22.00, однако это не касается ночных клубов и развлекательных заведений.

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

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