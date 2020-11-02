6 754 новых случая инфицирования за сутки. По состоянию на 2 ноября коронавирус в Украине подтвердили уже у 402 194 человек.
Из них за время пандемии умерли 7 375 украинцев, а за день – 69 пациентов.
При этом 163 768 украинцев выздоровели, в том числе 2 327 – за последние сутки.
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По данным Минздрава, среди новых больных — 271 ребенок и 255 медиков. За день госпитализирован 801 пациент.
Лаборатории провели за день 36 587 тестирований, а в целом уже 3 344 211.
Больше всего новых случаев в Харьковской области (817), в Киеве (507), а также во Львовской (464) и Черновицкой (418).
Ситуация в регионах:
- г. Kиев – 38 745 случаев
- Винницкая область — 10 789 случаев
- Волынская область — 13 983 случая
- Днепропетровская область — 15 411 случаев
- Донецкая область — 11 235 случаев
- Житомирская область — 15 363 случая
- Закарпатская область — 14 911 случаев
- Запорожская область — 10 370 случаев
- Ивано-Франковская область — 21 169 случаев
- Киевская область — 17 175 случаев
- Кировоградская область – 2 656 случаев
- Луганская область – 3 760 случаев
- Львовская область — 30 700 случаев
- Николаевская область – 8 495 случаев
- Одесская область — 25 325 случаев
- Полтавская область — 9 852 случая
- Ровенская область — 19 573 случая
- Сумская область — 12 071 случай
- Тернопольская область — 20 963 случая
- Харьковская область — 37 997 случаев
- Херсонская область – 4 270 случаев
- Хмельницкая область – 16 422 случаи
- Черкасская область – 9 422 случая
- Черновицкая область — 22 485 случаев
- Черниговская область – 9 052 случая.
Коронавирус в Украине 1 ноября
По состоянию на 1 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 395 440 человек, в том числе 7 959 – за последние сутки.
Умерли за время пандемии 7 306 украинцев, 110 летальных случаев – за день.
Выздоровел уже 161 441 пациент, а за вчера – 2 513 человек.