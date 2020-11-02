6 754 новых случая инфицирования за сутки. По состоянию на 2 ноября коронавирус в Украине подтвердили уже у 402 194 человек.

Из них за время пандемии умерли 7 375 украинцев, а за день – 69 пациентов.

При этом 163 768 украинцев выздоровели, в том числе 2 327 – за последние сутки.

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По данным Минздрава, среди новых больных — 271 ребенок и 255 медиков. За день госпитализирован 801 пациент.

Лаборатории провели за день 36 587 тестирований, а в целом уже 3 344 211.

Больше всего новых случаев в Харьковской области (817), в Киеве (507), а также во Львовской (464) и Черновицкой (418).

Ситуация в регионах:

г. Kиев – 38 745 случаев

Винницкая область — 10 789 случаев

Волынская область — 13 983 случая

Днепропетровская область — 15 411 случаев

Донецкая область — 11 235 случаев

Житомирская область — 15 363 случая

Закарпатская область — 14 911 случаев

Запорожская область — 10 370 случаев

Ивано-Франковская область — 21 169 случаев

Киевская область — 17 175 случаев

Кировоградская область – 2 656 случаев

Луганская область – 3 760 случаев

Львовская область — 30 700 случаев

Николаевская область – 8 495 случаев

Одесская область — 25 325 случаев

Полтавская область — 9 852 случая

Ровенская область — 19 573 случая

Сумская область — 12 071 случай

Тернопольская область — 20 963 случая

Харьковская область — 37 997 случаев

Херсонская область – 4 270 случаев

Хмельницкая область – 16 422 случаи

Черкасская область – 9 422 случая

Черновицкая область — 22 485 случаев

Черниговская область – 9 052 случая.

Коронавирус в Украине 1 ноября

По состоянию на 1 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 395 440 человек, в том числе 7 959 – за последние сутки.

Умерли за время пандемии 7 306 украинцев, 110 летальных случаев – за день.

Выздоровел уже 161 441 пациент, а за вчера – 2 513 человек.