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Более 400 тыс. инфицированных: в Украине Covid-19 заболели еще 6 754 человека

6 754 новых случая инфицирования за сутки. По состоянию на 2 ноября коронавирус в Украине подтвердили уже у 402 194 человек.

Из них за время пандемии умерли 7 375 украинцев, а за день – 69 пациентов.

При этом 163 768 украинцев выздоровели, в том числе 2 327 – за последние сутки.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

По данным Минздрава, среди новых больных — 271 ребенок и 255 медиков. За день госпитализирован 801 пациент.

Лаборатории провели за день 36 587 тестирований, а в целом уже 3 344 211.

Больше всего новых случаев в Харьковской области (817), в Киеве (507), а также во Львовской (464) и Черновицкой (418).

Ситуация в регионах:

  • г. Kиев – 38 745 случаев
  • Винницкая область — 10 789 случаев
  • Волынская область — 13 983 случая
  • Днепропетровская область — 15 411 случаев
  • Донецкая область — 11 235 случаев
  • Житомирская область — 15 363 случая
  • Закарпатская область — 14 911 случаев
  • Запорожская область — 10 370 случаев
  • Ивано-Франковская область — 21 169 случаев
  • Киевская область — 17 175 случаев
  • Кировоградская область – 2 656 случаев
  • Луганская область – 3 760 случаев
  • Львовская область — 30 700 случаев
  • Николаевская область – 8 495 случаев
  • Одесская область — 25 325 случаев
  • Полтавская область — 9 852 случая
  • Ровенская область — 19 573 случая
  • Сумская область — 12 071 случай
  • Тернопольская область — 20 963 случая
  • Харьковская область — 37 997 случаев
  • Херсонская область – 4 270 случаев
  • Хмельницкая область – 16 422 случаи
  • Черкасская область – 9 422 случая
  • Черновицкая область — 22 485 случаев
  • Черниговская область – 9 052 случая.

Карта і статистика коронавірусу в Україні 2 листопада

Коронавирус в Украине 1 ноября

По состоянию на 1 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 395 440 человек, в том числе 7 959 – за последние сутки.

Умерли за время пандемии 7 306 украинцев, 110 летальных случаев – за день.

Выздоровел уже 161 441 пациент, а за вчера – 2 513 человек.

Источник: СНБО

Фото: Dreamstime

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