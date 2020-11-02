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Факты / Украина / Политика

Работаем над расследованием обстоятельств — Зеленский о вмешательстве в работу КСУ

В эфире программы Свобода слова на ICTV юрист Анна Маляр спросила у президента Владимира Зеленского, обсуждалась ли необходимость расследовать возможное вмешательство в принятие решения Конституционным судом.

В частности, вмешательство со стороны государства-агрессора и определенных внутренних сил.

— Все, что могу сказать: да, на заседании СНБО обсуждалась необходимость такого расследования. Мы уже начали работать в этом направлении, — заявил президент.

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Речь идет о решении КСУ относительно несоответствия Конституции ряда антикоррупционных законов, что делает невозможным работу электронных деклараций и наказание за недостоверную информацию в них.

Конституционность законопроекта про КСУ

Президент Владимир Зеленский сказал, что говоря о конституционности его законопроекта о роспуске КСУ, необходимо вспомнить побег четвертого президента Украины Виктора Януковича.

Ведь в этой ситуации также принимали отдельное решение.

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