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Факты / Украина / Политика

Конституционный суд не вынес решение по закону о рынке земли — СМИ

Большая палата Конституционного суда Украины не вынесла решения по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве.

— Решение по этому представлению не принято, — сказал собеседник агентства Интерфакс-Украина, добавив, что рассмотрение продолжится на следующем заседании, дата которого пока не известна.

Рассмотрение дела о рынке земли

2 ноября началось пленарное заседание Конституционного суда Украины. Судьи будут рассматривать дело относительно рынка земли по представлению 46 депутатов.

Внимание будут уделять первым частям ст. 13 и ст. 14 Конституции Украины.

Референдум или откат реформы

Представление в Конституционный суд относительно рынка земли содержит предложение о проведении всеукраинского референдума.

За основу обращения в КСУ нардепы от Батькивщины и За майбутнє взяли две статьи Конституции, касающиеся правового статуса земли в Украине.

Главные тезисы статей — украинская земля находится в собственности украинского народа, и решающее право распоряжаться землей закреплено за гражданами Украины.

Источник: Интерфакс-Украина

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