США призывают объединиться сторонам для разрешения кризиса вокруг КСУ

Посольство США в Украине призвало все стороны объединиться и найти выход из кризиса, который связан с решением Конституционного суда Украины об отмене статьи УК Украины о незаконном обогащении и лишении полномочий НАПК — Национальное агентство по предупреждению коррупции.

— С обеспокоенностью США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония, Германия следят за последними событиями, связанными с решением Конституционного суда. Мы призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса. Это нужно для восстановления веры людей в то, что государство способно бороться с коррупцией и продолжать закрепленный Конституцией Украины европейский и евроатлантический курс, — говорится в заявлении посольства.

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Решение КСУ

27 октября Конституционный суд отменил статьи УК Украины о незаконном обогащении и лишил полномочий НАПК — Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Согласно решению, наказание за недостоверное декларирование имущества чиновниками и судьями было отменено, а на следующий день перестал работать Единый государственный реестр деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

По итогам заседания СНБО безотлагательно было созвано заседание Кабмина в Офисе президента. Правительство на своем внеочередном заседании приняло распоряжение, которым обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.