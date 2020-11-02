Карантин в Украине и мире — главные новости на 2 ноября 2020

Карантин в Украине и мире продолжается. По состоянию на 2 ноября 2020 года на планете обнаружено 46,6 млн случаев коронавируса.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 2 ноября коронавирус в Украине подтвердили уже у 402 194 человек. За сутки обнаружили еще 6 754 новых случая инфицирования.
Больше всего новых случаев в Харьковской области (817), в Киеве (507), а также во Львовской (464) и Черновицкой (418).
В Киеве зафиксировали 507 новых случаев коронавируса. Всего в столице 38 745 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
За время пандемии вирус унес жизни 787 человек, за последние сутки — 9 украинцев. Всего коронавирус преодолели 12 924 жителя Киева, за сутки — 12 человек.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что местные власти пытаются сдержать ситуацию по коронавирусу и не допустить внедрения строгого карантина в городе.
Критическая ситуация в Ужгороде
В больницах Ужгорода заполнены все койки для больных коронавирусом. Местных жителей приходится госпитализировать в медицинские учреждения других районов.
В такой ситуации обвиняют городские власти города. Накануне Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приказала городу увеличить количество мест до 30%, а затем до 50%.
Кроме того, по распоряжению министра здравоохранения Максима Степанова, в одном из медицинских учреждений Ужгорода должны были создали госпиталь для больных коронавирусом.
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Нововведения от Минздрава
2 ноября заработал всеукраинский круглосуточный контакт-центр Минздрава по противодействию распространения коронавируса. Звонки бесплатные — 0800 60 20 19.
Кроме этого, Министерство здравоохранения готовит постановление по развертыванию мобильного госпиталя во Дворце спорта в Киеве.
Работу общественного транспорта в Киеве могут ограничить, а на межобластное и межрегиональное сообщение установить запрет, если столица действительно попадет в красную карантинную зону.
Карантин в мире
В Испании объявили забастовку сотрудники похоронных бюро. Они требуют увеличить количество рабочих, ведь смертность от Covid-19 растет.
Между тем Италия усиливает карантин. Власти ограничили передвижение между регионами.
Также усилить карантин решила Швейцария, в частности город Женева.
Третья волна коронавируса
Французские ученые сообщили, что возникновение третьей волны пандемии коронавируса возможно в конце зимы. Спад второй волны прогнозируют на конец этого года или на начало следующего.
Вторая волна угаснет, когда в странах будет 5-8 тыс. новых заражений.
Ученые отмечают, чтобы преодолеть вирус, необходимо выработать коллективный иммунитет.