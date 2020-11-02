Украинского заключенного Шумкова пытают в российской тюрьме — Денисова

Украинского политического заключенного Александра Шумкова пытают в одной из российских тюрем. Об этом накануне сообщили его родные.

В связи с этим уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к Татьяне Москальновой. Она занимает аналогичную должность в Российской Федерации.

— Обращаюсь к Татьяне Москальновой с просьбой принять срочные меры. А именно — прекратить пытки над Шумковым, провести расследование этого дела и предоставить ему медицинскую помощь.

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Также Денисова попросила международных правозащитников обратить внимание на эту ситуацию. Она хочет, чтобы они в пределах своих полномочий посодействовали личной безопасности Александра Шумкова.

А после окончания срока заключения позаботились о его безопасном возвращении домой.

Заключение Шумкова

Жителя Херсона Александра Шумкова задержали российские спецслужбы в 2017 году. В следующем году его приговорили к четырем годам заключения.

Причина — причастность к деятельности Правого сектора, который “подрывал интересы России”.

Фото: Свободу Александру Шумкову — FreeShumkov