Узурпации власти не будет: Зеленский о законности роспуска КСУ

Президент Украины заявил, что его законопроект о роспуске Конституционного суда Украины не приведет к политическому кризису или узурпации власти.

Об этом Владимир Зеленский сказал в студии Свободы слова на телеканале ICTV.

— Что касается политического кризиса, то я этого не боюсь, я, как президент, защищал Украину. Что касается узурпации власти, то я раньше никого из этих судей не знал, не видел и не общался. Я говорил только с главой КСУ и напомнил ему о красных линиях.

Зеленский добавил, что уважает КСУ как институт, но у него есть много вопросов к добросовестности судей.

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Законопроект Зеленского

Утром 30 октября начались протесты под зданием Конституционного суда Украины. Активисты и все неравнодушные выступают против решения суда, который 27 октября отменил часть норм антикоррупционного законодательства.

Наибольший резонанс вызвала статья об ответственности за недостоверное декларирование имущества.

Своим решением КСУ забрал у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции доступ к электронным декларациям.

Чтобы урегулировать эту ситуацию, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ.

Во фракции Слуга народа еще не определились, будут ли поддерживать законопроект Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда, поскольку здесь существует правовая коллизия о вмешательстве одной ветви власти в деятельность другой.

В то же время председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков внес альтернативный проект закона, который должны обнародовать в ближайшее время.