Местные выборы 2020: в Украине уже выбрали более 2 тысяч депутатов и 27 мэров

По состоянию на 12.00 2 ноября официально признаны избранными 2 402 депутата 108 местных советов и 133 сельских, поселковых и городских голов.

В один районный совет избрали 22 депутата, в 15 городских — 393 депутатов, в 26 поселковых — 549 депутатов и в 66 сельских — 1 438 депутатов.

Детальный список избранных местных советов и список городских, поселковых и сельских голов можно посмотреть на сайте ЦИК.

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На всех избирательных участках уже завершили считать голоса избирателей, составлять соответствующие протоколы и передали их вместе с другой избирательной документации в сельских, поселковых и городских ТИК.

В то же время продолжается процесс уточнения протоколов о подсчете голосов.

В целом во всех регионах Украины районные ТИК приняли 1076 таких протоколов (почти 71,7% от общего количества протоколов, которые должны быть получены). В областные ТИК передали 914 протоколов (почти 67%).

Второй тур во Львове

Львовская городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов городского головы. За кресло мэра Львова во втором туре будут соревноваться Андрей Садовой и Олег Синютка.

Садовой и Синютка выразили готовность провести дебаты перед вторым туром голосования.