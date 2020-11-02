Президент Украины Владимир Зеленский передал в коммунальную собственность, то есть на баланс ОТГ — 2 млн га земли из государственной собственности. Правда, раньше там было на 5 млн га больше. Сообщает, что территории украли. К сожалению, земельные схемы становятся сейчас популярными, если есть связи и деньги.
Для реализации одной из них нужен регистратор, который оформляет на человека 2 га. Затем этот человек переоформляет все на другого. Происходит афера за считанные минуты. За помощь в такой схеме участник получает 500 грн.
Десятки участков в Яготинском районе задействованы именно в таких махинациях. Землю переоформляют на так называемого Какурина Андрея Алексеевича. Однако кто он такой не дают информации даже в Яготинской райдерж администрации. Но эта схема лишь одна из тысяч афер, которые провернули за последние годы.
Подобные происходят по всей Украине. Страдают даже исторические достопримечательности. Так обокрали часть территории заповедника Хотовское городища, где раньше было поселение скифов.
К тому же все эти махинации происходят во время формального действия моратория на продажу земли. Аферисты признаются, что обойти его не так уж и сложно.
Кроме того, тысячи гектаров в реестрах вообще не существует — недавно на учете числилось только 20% украинских черноземов.
Именно так 15 га земель Национальной академии наук попали в частные руки из-за того, что трети ее территории не было в кадастре.Читайте: Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о рынке земли Тупицкий объяснил, почему не задекларировал землю в Крыму На Николаевщине у людей отбирают земли и переписывают чиновникам Госгеокадастра
По данным НАБУ, земли Института виноградарства попали в руки приближенных к экс-президенту академии лиц и работников СБУ. В самой Академии аграрных наук это дело комментировать не стали.
Мошеннические схемы проворачивают даже с лесами. А потом их используют для добычи янтаря.
А люди, которым действительно принадлежат земли теряют годы в судебной волоките, чтобы хотя бы попытаться вернуть свое.
Правда, председатель Держгеокадастра признается, что все украденные у государства земли можно вернуть. Лишь бы была политическая воля.
Также недавно Зеленский подписал указ о передаче сельскохозяйственных земель в коммунальную собственность.