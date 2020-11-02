Президент Украины Владимир Зеленский передал в коммунальную собственность, то есть на баланс ОТГ — 2 млн га земли из государственной собственности. Правда, раньше там было на 5 млн га больше. Сообщает, что территории украли. К сожалению, земельные схемы становятся сейчас популярными, если есть связи и деньги.

Для реализации одной из них нужен регистратор, который оформляет на человека 2 га. Затем этот человек переоформляет все на другого. Происходит афера за считанные минуты. За помощь в такой схеме участник получает 500 грн.

Десятки участков в Яготинском районе задействованы именно в таких махинациях. Землю переоформляют на так называемого Какурина Андрея Алексеевича. Однако кто он такой не дают информации даже в Яготинской райдерж администрации. Но эта схема лишь одна из тысяч афер, которые провернули за последние годы.

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Подобные происходят по всей Украине. Страдают даже исторические достопримечательности. Так обокрали часть территории заповедника Хотовское городища, где раньше было поселение скифов.

К тому же все эти махинации происходят во время формального действия моратория на продажу земли. Аферисты признаются, что обойти его не так уж и сложно.

Кроме того, тысячи гектаров в реестрах вообще не существует — недавно на учете числилось только 20% украинских черноземов.

Именно так 15 га земель Национальной академии наук попали в частные руки из-за того, что трети ее территории не было в кадастре.

По данным НАБУ, земли Института виноградарства попали в руки приближенных к экс-президенту академии лиц и работников СБУ. В самой Академии аграрных наук это дело комментировать не стали.

Мошеннические схемы проворачивают даже с лесами. А потом их используют для добычи янтаря.

А люди, которым действительно принадлежат земли теряют годы в судебной волоките, чтобы хотя бы попытаться вернуть свое.

Правда, председатель Держгеокадастра признается, что все украденные у государства земли можно вернуть. Лишь бы была политическая воля.

Также недавно Зеленский подписал указ о передаче сельскохозяйственных земель в коммунальную собственность.