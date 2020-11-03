Местные выборы 2020 в Борисполе — Федорчука посмертно избрали мэром

На местных выборах в Борисполе действующего мэра Анатолия Федорчука избрали председателем ОТГ.
На сайте ЦИК Федорчук фигурирует в списке Выбранные на должность городского головы в городах областного значения.
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Федорчук должен был победить на местных выборах в Борисполе и в четвертый раз занять кресло мэра. Он набрал 33% поддержки от избирателей.
В комментарии Фактам ICTV в Бориспольской ТИК рассказали, что Федорчук набрал наибольшее количество голосов. В связи со смертью кандидата в регионе проведут повторное голосование. Однако его объявят после официального обнародования результатов местных выборов.
Относительно дат проведения повторного голосования в Борисполе продолжаются консультации с ЦИК.
От Covid-19 скончался мэр Борисполя
28 октября действующий мэр города Борисполь Анатолий Федорчук скончался от коронавируса.
К летальному исходу привели осложнения от болезни. Его смерть подтвердили в Переяславской больнице.