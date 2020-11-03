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Факты / Украина / Политика

Федорчука посмертно избрали мэром Борисполя: кто возглавит город

На местных выборах в Борисполе действующего мэра Анатолия Федорчука избрали председателем ОТГ.

На сайте ЦИК Федорчук фигурирует в списке Выбранные на должность городского головы в городах областного значения.

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Федорчук должен был победить на местных выборах в Борисполе и в четвертый раз занять кресло мэра. Он набрал 33% поддержки от избирателей.

В комментарии Фактам ICTV в Бориспольской ТИК рассказали, что Федорчук набрал наибольшее количество голосов. В связи со смертью кандидата в регионе проведут повторное голосование. Однако его объявят после официального обнародования результатов местных выборов.

Относительно дат проведения повторного голосования в Борисполе продолжаются консультации с ЦИК.

Местные выборы 2020 в Борисполе — Федорчука посмертно избрали мэром

От Covid-19 скончался мэр Борисполя

28 октября действующий мэр города Борисполь Анатолий Федорчук скончался от коронавируса.

К летальному исходу привели осложнения от болезни. Его смерть подтвердили в Переяславской больнице.

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