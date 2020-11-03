Премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман обратился к действующему правительству и всем представителям центральной власти с требованием оставить сомнительную практику развертывания полевых госпиталей, а мобилизовать имеющиеся койко-места, в том числе за счет ведомственных учреждений, мобилизовать врачей и максимально увеличить тестирования.

Власти уже потеряли контроль над заболеваемостью, уверен Гройсман, и скоро страну ждет катастрофа.

— Вы потеряли контроль над ситуацией. На все про все есть 7-10 дней, — сказал он в эфире телеканала Украина 24. — Надо не играть в идиотизм развертывания медицинских комплексов. Украина имеет базу — 170 тыс. — коечный фонд. Сейчас он задействован максимум на треть…Надо развернуть койко-места, мобилизовать врачей военной медицины, ведомственной медицины. Втрое увеличить тестирования.

Как отметил Гройсман, средства у государства есть — и дороги сейчас могут подождать, а вот людям надо было дать возможность для выздоровления еще вчера.

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— Люди стоят в очередях (для получения результатов тестирования и консультации врачей — Ред.), это создает угрозу для жизни и здоровья. Требую от правительства быстрых и серьезных действий, — сказал Гройсман.

Он также напомнил, что лично семь месяцев подряд обращал внимание чиновников на существующие проблемы и давал предложения по решению.

— Я об этом говорю не менее месяцев семи — о том, что надо было сделать. К сожалению, страна не готова к росту числа больных, — отметил Гройсман.

Мобильные госпитали для больных Covid-19 в Киеве

Минздрав планирует из-за нехватки мест для больных коронавирусом в больницах развернуть временные госпитали в районе Дворца спорта или Выставочного центра.

Для реализации этих проектов необходимо 245 млн грн.

Во временных мобильных госпиталях можно разместить 500 дополнительных коек. Для обеспечения их работы необходимо 1,2 тыс. медиков.