По состоянию на 3 ноября доллар укрепился, а гривна обесценились. Согласно информации НБУ, курс составляет 28,5827 грн/$ 1, вчера он был 28,4507 грн/$1.
Евро также прибавило в стоимости. 3 ноября Нацбанк установил курс на уровне 33,2917 грн/€1, 2 числа он был 33,2475 грн/ €1.
Польский злотый также подорожал, а российский рубль немного потерял свои позиции.
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Курс валют в Украине на 3 ноября 2020 года
- $1 — 28,5827 грн;
- €1 — 33,2917 грн;
- 1 польский злотый — 7,2352 грн;
- 10 российских рублей — 3,5542 грн.
Прогноз курса доллара до конца года
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, каким будет курса доллара до конца 2020 года.
По его словам, стоимость иностранной валюты будет колебаться в пределах 27-28 грн.
Цена доллара в Украине в этом году не поднимется выше 29 грн.