По состоянию на 3 ноября доллар укрепился, а гривна обесценились. Согласно информации НБУ, курс составляет 28,5827 грн/$ 1, вчера он был 28,4507 грн/$1.

Евро также прибавило в стоимости. 3 ноября Нацбанк установил курс на уровне 33,2917 грн/€1, 2 числа он был 33,2475 грн/ €1.

Польский злотый также подорожал, а российский рубль немного потерял свои позиции.

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Курс валют в Украине на 3 ноября 2020 года

$1 — 28,5827 грн;

€1 — 33,2917 грн;

1 польский злотый — 7,2352 грн;

10 российских рублей — 3,5542 грн.

Прогноз курса доллара до конца года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, каким будет курса доллара до конца 2020 года.

По его словам, стоимость иностранной валюты будет колебаться в пределах 27-28 грн.

Цена доллара в Украине в этом году не поднимется выше 29 грн.