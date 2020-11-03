iPhone 12 и iPhone 12 Pro в Украине появятся совсем скоро: уже доступны предзаказы

13 октября Apple провели онлайн-трансляцию, на которой показали четыре смартфона нового поколения:

iPhone 12 (6,1″);

iPhone 12 Pro (6,1″);

iPhone 12 Pro Max (6,7″);

iPhone 12 mini (5,4″).

В этот раз Apple Event проводили удаленно. Однако компания произвела wow-эффект, захватив аудиторию нововведениями и обновленным дизайном с прямыми гранями.

Цены и даты старта продаж iPhone 12

Смартфоны поделили на две группы:

iPhone 12 и iPhone 12 Pro: в США обе модели доступны с 23 октября. Поставки в Украину ожидаются к концу месяца: 30-31 октября. Предзаказы можно оформлять уже сейчас. iPhone 12 mini и iPhone 12 Max можно предзаказать с 6 ноября, а полноценные продажи начнутся 13 ноября.

Стоимость iPhone 12:

31 999 грн за 64 ГБ;

33 999 грн за 128 ГБ;

37 999 грн за 256 ГБ.

Версия с приставкой Pro:

39 999 грн за 128 ГБ;

43 999 грн за 256 ГБ;

51 999 грн за 512 ГБ.

Сколько в Украине будут стоить iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, пока не сообщалось.

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Аппаратная часть iPhone 12

Все смартфоны работают на процессоре Apple A14 Bionic, который:

обеспечит 70% прирост производительности AI за счет удвоенного количества ядер Neural Engine;

имеет на 17% выше частоту CPU (3100 против 2660 МГц);

набирает на 20% больше баллов в AnTuTu 8 (565K vs 472K);

создан по 5-нанометровому техпроцессу (A13 имел 7-нм архитектуру).

SoC A14 Bionic работает с ОЗУ LPDDR5, которая на 50% быстрее предшественника LPDDR4X.

Обновленный дисплей

Apple перешли на OLED-матрицы, полностью отказавшись от IPS. Все смартфоны получат OLED-дисплей Super Retina XDR с плотностью пикселей 460 ppi и поддержкой Dolby Vision.

iPhone 12 и iPhone 12 Pro, имеют экраны с диагональю 6,1″ и разрешением 1170×2532. Поддерживается цветовое пространство DCI-P3, технологии HDR и True Tone. Отличие прошивки – максимальная яркость выше (790 нит против 622 нит).

Дисплеи традиционно превосходные. Безупречная цветопередача, отличная контрастность, мгновенный отклик – все это есть.

Нововведения iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Apple проделали колоссальную работу:

MagSafe. В корпусе айфонов установлен кольцевой магнит для фиксации чехлов и аксессуаров. Мощность MagSafe – 15 Вт (восполняет 50% заряда за 1 час). Новый сканер LiDAR в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. LiDAR необходим для работы AR, ускоряет автофокусировку в шесть раз и улучшает снимки в условиях слабого освещения. Защитное стекло Ceramic Shield. По показателям прочности в четыре раза лучше Corning Gorilla Glass 6. iPhone 12 пишет видео в 4К HDR или Dolby Vision с частотой 60 к/с. Апгрейд оптической и цифровой стабилизации, которая вносит до 5 000 корректировок положения сенсора за секунду. Поддержка формата ProRAW на iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве и Борисполе задержали двух украинцев, которые пытались нелегально ввезти новые iPhone 12 в Украину.