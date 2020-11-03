КСУ не вынес решения по языковому закону

Большая палата Конституционного суда Украины 3 ноября рассмотрела представление о конституционности закона о государственном языке.

Однако они так и не вынесли решение, заявили в пресс-службе КС.

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Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний.

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Заседании 3 ноября началось в 10.00 в закрытом режиме. Представление в КСУ еще прошлым летом отправил 51 народный депутат предыдущего созыва.

Нардепы считают — принят закон о языке противоречит Конституции, а некоторые его положения вроде ущемляют права русскоязычных.

Верховная Рада приняла закон об украинском языке в апреле 2019 года. Он предусматривает обязательное использование украинского в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.

Украинский язык должны знать чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.

Скандал вокруг КСУ

27 октября Конституционный Суд отменил часть норм антикоррупционного законодательства. Наибольший резонанс вызвало отмену статьи об ответственности за недостоверное декларирование имущества.

Со своей стороны президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288, которым предлагает уволить всех судей, которые принимали соответствующее решение 27 октября, и начать процесс отбора новых судей.

Источник: КСУ