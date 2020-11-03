За последние сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.

По данным штаба ООС, в районе населенного пункта Шумы российские оккупанты применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Старогнатовки — подствольный гранатомет.

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Боевых потерь и ранений среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не было.

Также в штабе отметили, что с начала текущих суток, 3 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, обстрелов со стороны боевиков еще не зафиксировано.

Потери среди военных

29 октября, в зоне проведения ООС на Донбассе, был зафиксирован ряд обстрелов, в результате чего были ранены два украинских военных.

Огонь открыли по направлению Ужовка на Водяное из стрелкового оружия и использованием РПГ. В бою ранения получил один военный. Также поблизости Золотого-4 противник сбросил гранату ВОГ-25 с БПЛА. Получил легкое ранение еще один украинский военнослужащий. Однако оба погибли от полученных ранений.