PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

На Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня

За последние сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.

По данным штаба ООС, в районе населенного пункта Шумы российские оккупанты применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Старогнатовки — подствольный гранатомет.

Читайте: Россия устала от войны на Донбассе — Кравчук

Боевых потерь и ранений среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не было.

Также в штабе отметили, что с начала текущих суток, 3 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, обстрелов со стороны боевиков еще не зафиксировано.

Потери среди военных

29 октября, в зоне проведения ООС на Донбассе, был зафиксирован ряд обстрелов, в результате чего были ранены два украинских военных.

Огонь открыли по направлению Ужовка на Водяное из стрелкового оружия и использованием РПГ. В бою ранения получил один военный. Также поблизости Золотого-4 противник сбросил гранату ВОГ-25 с БПЛА. Получил легкое ранение еще один украинский военнослужащий. Однако оба погибли от полученных ранений.

Источник: Штаб ООС

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх