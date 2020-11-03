Оккупанты дважды нарушили тишину в Донбассе — ранили украинского военного

Во время обстрелов на Донбассе один украинский военный получил ранение средней тяжести. 3 ноября российские оккупанты дважды нарушили договоренности.

Вблизи населенного пункта Новолуганское наемники РФ три раза выстрелили из автоматического станкового гранатомета. Также обстрелы осуществляли с противотанкового гранатомета у поселка Водяное.

Во время первой атаки пострадал украинский боец, он получил осколочное ранение. Его госпитализировали в больницу и оказали медицинскую помощь.

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Кроме того, саперы вдоль линии разграничения разминировали более четырех га территории и изъяли 56 взрывоопасных предметов.

Обострение ситуации на Донбассе

30 октября в результате обстрелов на Донбассе погибли два украинских бойца. Из-за этого произошло экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.

Стороны договорились о продлении перемирия.