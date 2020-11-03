Высший антикоррупционный суд закрыл первое дело за недостоверное декларирование.

Обвиняемым по этому делу был бывший председатель Запорожской областной государственной администрации.

— Дело было закрыто ввиду того, что несколькими днями ранее, 27 октября, Конституционный суд Украины признал неконституционным статью 366-1 Уголовного кодекса Украины, — говорится в решении.

В суде напомнили, что на момент принятия КСУ указанного решения в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

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27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование.

Также КСУ признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости перезагрузки системы. Это решение он призвал поддержать нардепов.

Источник: ВАКС

Фото: ВАКС