PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Показатель держится на высоком уровне: в Украине 8 899 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро 3 ноября коронавирусом заболели еще 8 899 человек, от начала пандемии уже 411 093.

В целом полностью побороть болезнь удалось 168 868 пациентам, за сутки — 5 100 больным.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 7 532 человека, за сутки их количество увеличилось еще на 157.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (789), Харьковской (712), Хмельницкой (506), Донецкой (496) и Житомирской (470) областях.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая обл. — 11 096 (+307)
  • Волынская обл. — 14 234 (+251)
  • Днепропетровская обл. — 15 729 (+318)
  • Донецкая обл. — 11 731 (+496)
  • Житомирская обл — 15833 (+470)
  • Закарпатская обл. — 15 187 (+276)
  • Запорожская обл. — 10 797 (+427)
  • Ивано-Франковская обл. — 21 596 (+427)
  • Кировоградская обл. — 2 677 (+21)
  • Киев — 39 534 (+789)
  • Киевская обл. — 17 535 (+360)
  • Львовская обл. — 31 134 (+434)
  • Луганская обл. — 3 881 (+121)
  • Николаевская обл. — 8 736 (+241)
  • Одесская обл. — 25 785 (+460)
  • Полтавская обл. — 10 190 (+338)
  • Ровенская обл. — 19 998 (+425)
  • Сумская обл. — 12 409 (+338)
  • Тернопольская обл. — 21 186 (+223)
  • Харьковская обл. — 38 709 (+712)
  • Херсонская обл. — 4 424 (+154)
  • Хмельницкая обл. — 16 928 (+506)
  • Черновицкая обл. — 22 881 (+396)
  • Черкасская обл. — 9 670 (+248)
  • Черниговская обл. — 9 213 (+161)

коронавірус в Україні 3 листопада

Коронавирус 2 ноября

Для сравнения, 2 ноября коронавирусом в Украине за сутки заболели 6 754 человека. Общее количество инфицированных превысило 400 тыс. и составило 402 194.

От Covid-19 2 ноября умерли 69 человек, выздоровели за сутки 2 327 пациентов.

Больше всего случаев обнаружили в Харьковской области (817), Киеве (507), а также во Львовской (464) и Черновицкой (418) областях.

Фото: Dreamstime

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх