В Украине по состоянию на утро 3 ноября коронавирусом заболели еще 8 899 человек, от начала пандемии уже 411 093.

В целом полностью побороть болезнь удалось 168 868 пациентам, за сутки — 5 100 больным.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 7 532 человека, за сутки их количество увеличилось еще на 157.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (789), Харьковской (712), Хмельницкой (506), Донецкой (496) и Житомирской (470) областях.

Ситуация в регионах:

Винницкая обл. — 11 096 (+307)

Волынская обл. — 14 234 (+251)

Днепропетровская обл. — 15 729 (+318)

Донецкая обл. — 11 731 (+496)

Житомирская обл — 15833 (+470)

Закарпатская обл. — 15 187 (+276)

Запорожская обл. — 10 797 (+427)

Ивано-Франковская обл. — 21 596 (+427)

Кировоградская обл. — 2 677 (+21)

Киев — 39 534 (+789)

Киевская обл. — 17 535 (+360)

Львовская обл. — 31 134 (+434)

Луганская обл. — 3 881 (+121)

Николаевская обл. — 8 736 (+241)

Одесская обл. — 25 785 (+460)

Полтавская обл. — 10 190 (+338)

Ровенская обл. — 19 998 (+425)

Сумская обл. — 12 409 (+338)

Тернопольская обл. — 21 186 (+223)

Харьковская обл. — 38 709 (+712)

Херсонская обл. — 4 424 (+154)

Хмельницкая обл. — 16 928 (+506)

Черновицкая обл. — 22 881 (+396)

Черкасская обл. — 9 670 (+248)

Черниговская обл. — 9 213 (+161)

Коронавирус 2 ноября

Для сравнения, 2 ноября коронавирусом в Украине за сутки заболели 6 754 человека. Общее количество инфицированных превысило 400 тыс. и составило 402 194.

От Covid-19 2 ноября умерли 69 человек, выздоровели за сутки 2 327 пациентов.

Больше всего случаев обнаружили в Харьковской области (817), Киеве (507), а также во Львовской (464) и Черновицкой (418) областях.