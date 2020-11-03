Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине правительство в ближайшее время будет пересматривать вопрос о сроках и формате действия ограничительных мер.

Так главный санитарный врач страны прокомментировал вопрос о возможности введения в Украине комендантского часа и карантина выходного дня в эфире одного из украинских телеканалов.

— Карантин у нас с марта, он продолжается до декабря 2020 года, до 31 декабря. Это установлено постановлением Кабинета министров. Но мы работаем и живем в рамках адаптивного карантина, и он будет продлен со следующего понедельника, — уточнил Виктор Ляшко.

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По его словам, сейчас рассматривается вопрос о том, как реагировать на увеличение количества новых больных коронавирусом.

— Вопрос рассматривается, как работать и какие ограничительные противоэпидемические меры нужно применять для того, чтобы стабилизировать ситуацию, — добавил Виктор Ляшко.

Штрафы за нарушение карантина

В Украине будут штрафовать предприятия, которые пропускают людей без масок в помещения или транспорт.

За это будут наказывать штрафами от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. грн.

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Источник: Украина 24