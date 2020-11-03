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Факты / Украина / Политика

Рада направила дополнительные 556 млн грн на борьбу с Covid-19

Верховная Рада одобрила законопроект №3040а о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Тем самым нардепы разблокировали возможность заимствовать дополнительные 556,6 млн грн на закупку лабораторного оборудования для борьбы с Covid-19.

Документ поддержали 296 народных депутатов.

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Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования нардеп Михаил Радуцкий заявил, что документ разблокирует возможность получения средств от Международного банка реконструкции и развития для реализации проекта Улучшение здравоохранения на службе у людей.

Радуцкий отметил, что указанные средства планируют потратить на закупку лабораторного оборудования, расходных материалов, тест-систем и холодильного оборудования для лабораторных центров в рамках борьбы с Covid-19.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 3 ноября коронавирусом заболели еще 8 899 человек. С начала пандемии уже известно о 411 093 инфицированных.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 7 532 человека, за сутки количество летальных случаев увеличилось еще на 157.

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