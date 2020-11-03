Народные депутаты согласовали изменения в госбюджет в части поддержки безработных и работодателей, которые сталкиваются с последствиями распространения коронавируса.

За законопроект №3692 проголосовало 295 народных избранников на заседании 3 ноября.

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Законопроект должен создать условия для развития экономики и содействие созданию новых рабочих мест. Депутаты предлагают привлечь работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места прежде всего для граждан, недостаточно конкурентоспособны на рынке труда.

Также планируется компенсация работодателям затрат в размере единого социального взноса за трудоустройство отдельных категорий безработных, в том числе на вновь созданные рабочие места.

Верховная Рада

3 ноября на заседании Верховная Рада в первом чтении рассматриваться изменения в закон О Государственном бюджете Украины на 2020 год.

Также нардепы планируют внести изменения в закон Украины Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни.