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Факты / Украина / Политика

Рада согласовала помощь безработным и работодателям на время пандемии Covid-19

Народные депутаты согласовали изменения в госбюджет в части поддержки безработных и работодателей, которые сталкиваются с последствиями распространения коронавируса.

За законопроект №3692 проголосовало 295 народных избранников на заседании 3 ноября.

Читайте: Бюджет, Covid-19 и Верховный суд: повестка дня Рады 3 ноября

Законопроект должен создать условия для развития экономики и содействие созданию новых рабочих мест. Депутаты предлагают привлечь работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места прежде всего для граждан, недостаточно конкурентоспособны на рынке труда.

Также планируется компенсация работодателям затрат в размере единого социального взноса за трудоустройство отдельных категорий безработных, в том числе на вновь созданные рабочие места.

Верховная Рада

3 ноября на заседании Верховная Рада в первом чтении рассматриваться изменения в закон О Государственном бюджете Украины на 2020 год.

Также нардепы планируют внести изменения в закон Украины Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни.

Источник: Верховная Рада

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